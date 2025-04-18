Galatasaray, Bodrum FK maçında rekor kırdı

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Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, Bodrum FK ile sahasında karşı karşıya geldiği maçta rekora imza attı.

Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, kritik maçın ilk 45 dakikasında tam 23 şut çekti.

İLK YARIDA EN ÇOK ŞUT ÇEKEN TAKIM

Opta'nın bu veriye sahip olduğu 2014-2015 sezonundan bu yana Galatasaray, bir Süper Lig maçının ilk yarısında en fazla şut çeken takım oldu.

Sarı-kırmızılılar, Lucas Torreira'nın 29. dakikada attığı golle Bodrum FK karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.