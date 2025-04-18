Galatasaray - Bodrum FK - CANLI SKOR

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GÜNCEL SKOR: GALATASARAY 0-0 BODRUM FK
1' Maç başladı.
Lider Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında Bodrum FK'yı konuk ediyor.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan maç saat 20.00'de başladı.
Mücadeleyi Hakem Mehmet Türkmen yönetiyor. Müsabakanın VAR koltuğunda ise Alman hakem Markus Schmidt oturuyor.
Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Sara, Torreira, Lemina, Yunus, Barış Alper, Osimhen
Bodrum FK: Sousa, Celustka, Ajeti, Herelle, Ali, Ahmet, Taylan, Ege, Okita, Fredy, Bardhi
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