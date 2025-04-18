Galatasaray - Bodrum FK maçının VAR hakemi Markus Schmidt oldu

İHA

Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray, bugün saat 20.00'de Bodrum FK’yı konuk edecek.

Karşılaşmada Mehmet Türkmen düdük çalacak.

Türkmen’in yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Serkan Çimen yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Burak Olcar olacak.

VAR HAKEMİ ALMANYA'DAN

Mücadelede VAR'da Almanya Futbol Federasyonu’ndan Markus Schmidt, AVAR’da da Onur Özütoprak görev alacak.

HATAYSPOR - KONYASPOR MAÇININ VAR'I AVUSTURYALI

Öte yandan Süper Lig’de bugün oynanacak diğer maç olan Hatayspor - Konyaspor karşılaşmasının VAR’ı da Avusturyalı Alan Kijas oldu.