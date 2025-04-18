Galatasaray - Bodrum FK: Muhtemel 11'ler

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında Sipay Bodrum FK'yi konuk edecek.
RAMS Park'ta oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi Hakem Mehmet Türkmen yönetecek.
Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.
LİDER, FENERBAHÇE'YE OLAN PUAN FARKINI KORUMAK İSTİYOR
Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon 29 maçta 23 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyetle yaşayarak 74 puan topladı.
"Cimbom", en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde 32. haftaya lider girdi.
Süper Lig'deki 30 maçından 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 14 mağlubiyetle ayrılan Sipay Bodrum FK ise 34 puanla 14. sırada yer alıyor.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Muslera, Frankowski, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış, Osimhen
Bodrum FK: Sousa, Celutska, Ajeti, Ali, Cenk, Taylan, Seferi, Fredy, Bardhi, Okita, Puşçaş
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