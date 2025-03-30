Galatasaray, bu sezon ligde ilk kez mağlup oldu

İHA
Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray, Dolmabahçe'de Beşiktaş ile karşılaştı.
Sarı-kırmızılılar, müsabakadan 2-1’lik skorla mağlup ayrıldı. Galatasaray, böylece ligde bu sezon ilk yenilgisini aldı.
GALATASARAY'IN 71 PUANI BULUNUYOR
Sarı-kırmızılılar, ligde daha önce de Kasımpaşa ile 2, Eyüpspor, Hatayspor ve Fenerbahçe ile de 1’er kez berabere kalarak puan kaybetmişti.
Galatasaray, 22 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 71 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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