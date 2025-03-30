Galatasaray, bu sezon ligde ilk kez mağlup oldu

İHA

Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray, Dolmabahçe'de Beşiktaş ile karşılaştı.

Sarı-kırmızılılar, müsabakadan 2-1’lik skorla mağlup ayrıldı. Galatasaray, böylece ligde bu sezon ilk yenilgisini aldı.

GALATASARAY'IN 71 PUANI BULUNUYOR

Sarı-kırmızılılar, ligde daha önce de Kasımpaşa ile 2, Eyüpspor, Hatayspor ve Fenerbahçe ile de 1’er kez berabere kalarak puan kaybetmişti.

Galatasaray, 22 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 71 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor.