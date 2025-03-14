Galatasaray bu sezon Süper Lig'de 9. kez kalesini gole kapadı

İHA
Süper Lig’in 28. haftasında Galatasaray evinde karşı karşıya geldiği Antalyaspor’u 4-0'lık skorla yendi.
Hücumda etkili performans sergileyen sarı-kırmızılılar savunmada da kalesini gole kapadı.
GALATASARAY, 9. KEZ GOL GÖRMEDİ
Galatasaray bu müsabakayla birlikte 2024-2025 sezonunda ligde 9. kez bir maçı gol yemeden tamamladı.
Sarı-kırmızılılar, ligde Antalyaspor ile 2 oynadığı maçta, Rizespor, Alanyaspor, Bodrum FK, Konyaspor, Gaziantep FK, Adana Demirspor ve Fenerbahçe mücadelelerinde de gol yemedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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