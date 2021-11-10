Galatasaray - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'e verilen milli arayı iyi değerlendirmek isteyen Galatasaray, Bursaspor ile hazırlık maçı yapacak. Peki, Galatasaray - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde iyi bir grafik çizen Galatasaray, şampiyon olmak için mücadele ediyor.

Şampiyonluğa verdiği arayı bitirmek isteyen Fatih Terim'in öğrencileri, iniş ve çıkışlara rağmen beğeni topluyor.

Milli takım için verilen arayı boş geçirmek ve lige hazır olmak isteyen sarı-kırmızılı ekip, Bursaspor'la hazırlık maçı yapacak.

Milli arada takımlarının maçını izlemek isteyenler ise maçın zaman ve saat bilgisine ilişkin araştırma yapıyor.

Futbolseverler, "Galatasaray - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Galatasaray - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

GALATASARAY - BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

13 Kasım Cumartesi günü saat 14:00'te Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanacak mücadele GSTV'den canlı yayınlanacak.

Özcan Bizati'nin çalıştırdığı Bursaspor TFF 1. Lig'de 14 puanla 11. sırada bulunuyor. Galatasaray Süper Lig'de geride kalan 12 haftada 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Sarı-Kırmızılı takım 21 puan topladı.