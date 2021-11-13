Galatasaray, Bursaspor'u 5-2 mağlup etti

Derbi öncesi hazırlık maçında Bursaspor ile karşılaşan Galatasaray, Diagne'nin 3 gol attığı karşılaşmada yeşil-beyazlıları 5-2 yendi.

Galatasaray milli arada TFF 1. Lig takımlarından Bursaspor ile hazırlık maçında karşılaştı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada kazanan 5-2'lik skorla Galatasaray oldu.

DIAGNE 3 GOL ATTI

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 4, 17, 44. dakikada Mbaye Diagne, 8. dakikada Oğulcan Çağlayan, 59. dakikada Ömer Bayram kaydetti. Bursaspor'un gollerini 29. dakikada İsmail Yüksek ve 38. dakikada Elton Acolatse kaydetti.

Sarı-kırmızılı takım maça İsmail, Van Aanholt, Marcao, Alpaslan, Aytaç, Assunçao, Oğulcan, Atalay, Emre Kılınç, Babel, Diagne 11'i ile başladı. Mbaye Diagne ilk yarıda attığı üç golle maçta öne çıkan isim oldu.

Galatasaray'da sağ bek olarak oynayan Oğulcan Çağlayan attığı golün yanı sıra iki de asist yaptı.