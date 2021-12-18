Galatasaray cephesinde Fenerbahçe dostluğu tepki topladı

Burak ELmas yönetimiyle Fenerbahçe ile kurulan dostluk, sarı-kırmızılılar tarafından tepki topladı.

G.Saray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, Sportif AŞ’den istifa etme gerekçelerini sıralarken, bu kararı almasına neden olan en önemli unsurlardan birinin Fenerbahçe ile kurulan dostluk ilşkisi olduğunu söylemişti.

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik’in sarf ettiği ‘Cincon’ kelimesi için özür dilemediğini hatırlatan ve “F.Bahçe ile G.Saray dost olamaz. Bu hayatın olağan akışına aykırı” diyen Epözdemir, başkan Burak Elmas’ın F.Bahçe politikasını açıkça eleştirmişti.

Epözdemir’in istifasının ardından sarı-kırmızılıların eski yöneticilerinin de dostluktan rahatsız olduğu ortaya çıktı.

“FENER’DEN DOST OLMAZ”

Hürriyet’in haberine göre; Galatasaray’ın eski 2. başkanı Haldun Üstünel, “Galatasaray ile Fenerbahçe dost olmaz. Rakipler. Herkesin özel hayatında rakip takımları tutan eşi, dostu, arkadaşı olabilir. Ama kulüp bazında bu mümkün değil. Ayrıca bu dostluk masalları hep maçlar bizim sahada oynandığı zaman ortaya çıkıyor. Maçlar onların sahasında olunca ‘vur, kır, parçala...’ Her zaman dostluk eli uzatan taraf biz oluyoruz. Sonuçları da Galatasaray için iyi olmuyor. Diğer kulüpler ile dost olabiliriz. Ben iki kulübün dost olamayacağını düşünüyorum. Fener’den dost olmaz!” ifadelerini kullandı.

“BU AÇIKLAMALARIN AMACI TRİBÜNLERE ŞİRİN GÖZÜKMEK”

Galatasaray’ın eski başkan yardımcısı Yusuf Günay ise, “Bu konuda sarf edilen sözleri, üzerinde yorum yapmaya değer bulmuyorum. Yapılan bu açıklamaları sırf tribünlere şirin gözükmek, Galatasaray taraftarı üzerinden popülarite elde etmeye yönelik nafile çabalar olarak değerlendiriyorum.” dedi.