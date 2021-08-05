Galatasaray: Ceza almamıza sebep olan taraftara dava açacağız

Galatasaray, resmi sitesinden yaptığı açıklamayla para cezası almalarına sebep olan kişilere tazminat davası açılacağını duyurdu.

PSV Eindhoven ile Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmada, bir taraftarın sahaya şişe fırlatması sarı-kırmızılılara pahalıya mal oldu.

Galatasaray bu hareketin ardından büyük bir para cezası alırken, sarı-kırmızılı takım da bir duyuru yaparak bundan sonra alınacak cezalardan sorumlu olan kişilere tazminat davası açılacağını açıkladı.

"TAZMİNAT DAVASI AÇACAĞIZ"

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"PSV Eindhoven maçlarında yaşanan olaylar neticesinde kulübümüze ciddi para cezaları verilmiştir.

Bugünden itibaren, maddi cezaya sebep olan kişilere kulübümüz tarafından ceza miktarı kadar maddi tazminat davası açılacaktır. Sonuçlanması için gerekli iş ve işlemler hassasiyetle takip edilecektir. Taraftarımızdan, Galatasaray etik ve sportif değerlerine yakışan duruşu beklemekteyiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."