Galatasaray, çok konuşulan sponsorluk anlaşmasını askıya aldı Galatasaray Kulübü, gündemden düşmeyen meritking.news forma sponsorluğu anlaşmasının askıya alındığını açıkladı.

Haber Merkezi

Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray'ın evinde Rizespor'u 5-0 yendiği maçta formasının sırtında yer alan sponsorluk anlaşması tartışmaları beraberinde getirmişti.

Sarı-kırmızılı ekip, meritking.news ile sözleşmesinin iddialar netleşene kadar askıya alındığını duyurdu.

"İDDİALAR NETLEŞENE KADAR ASKIYA ALINMIŞTIR"

Sarı-kırmızılılardan, Kamu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şöyle denildi:

Bir dijital spor haber platformu olan "meritking.news" markası tanıtımı özelinde Şirketimizin, Serwin Global Solutions SDN BHD ile imzalamış olduğu sözleşme, şirketimize iletilen bilgi,belge ve diğer iddialar netleşene kadar askıya alınmıştır.

NELER OLMUŞTU?

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Galatasaray ile Adana Demirspor ve bahis oynatılan web siteleri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Galatasaray için yapılan suç duyurusu forma sırt reklamı, Adana Demirspor için yapılan suç duyurusu ise stat led pano reklamı ile alakalı olduğu belirtildi.

Spor Toto, bahis oynatılan yasa dışı web siteleriyle, reklamı yapılan haber sitesinin bağlantısının soruşturulmasını istedi.

14 MİLYON DOLARLIK ANLAŞMA

Hatırlanacağı üzere Galatasaray, 14 milyon dolarlık bir sponsor anlaşması duyurmuş ve söz konusu şirketin yasa dışı bahis sitesi olduğu iddia edilmişti.