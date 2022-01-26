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Galatasaray DeAndre Yedlin'le yolları ayırdı

Galatasaray DeAndre Yedlin'le yolları ayırdı

Galatasaray, DeAndre Yedlin ile yollarını ayırdığını açıkladı. Yapılan açıklamada "Takımımıza sağladığı katkılar için Yedlin´e teşekkür ediyoruz." açıklamasında bulunuldu.