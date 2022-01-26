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    Galatasaray DeAndre Yedlin'le yolları ayırdı

    Galatasaray, DeAndre Yedlin ile yollarını ayırdığını açıkladı. Yapılan açıklamada "Takımımıza sağladığı katkılar için Yedlin´e teşekkür ediyoruz." açıklamasında bulunuldu.
    • Haber Merkezi
    • 26.01.2022 - 20:42
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    Galatasaray DeAndre Yedlin'le yolları ayırdı

    Galatasaray'da DeAndre Yedlin ile yolların ayrıldığı açıklandı.

    Sarı-kırmızılıların resmi hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu DeAndre Roselle Yedlin'in sözleşmesi karşılıklı anlaşma yoluyla feshedilmiştir. Takımımıza sağladığı katkılar için Yedlin'e teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki bölümünde kendisine başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

    GOL VE ASİST KATKISI SAĞLAYAMADI

    Amerikalı futbolcu geçen sezon devre arasında Newcastle United'dan Galatasaray'a transfer olmuştu.

    Bu sezon Galatasaray'da 24 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu, gol ve asist katkısı sağlayamadı.

    Galatasaray DeAndre Yedlin le yolları ayırdı #1


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