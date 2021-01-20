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    Galatasaray-Denizlispor - CANLI SKOR

    Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Denizlispor'u konuk ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 20.01.2021 - 18:59
    • Güncelleme : 20.01.2021 - 19:10
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    9' Gol... Galatasaray 1-0 Denizlispor (Emre Akbaba)

    1' Maç başladı.

    Geçtiğimiz hafta Beşiktaş'a 2-0 yenilerek zirvenin 5 puan gerisine düşen Galatasaray, yeniden çıkışa geçmek istiyor.

    Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayan müsabakayı hakem Suat Arslanboğa yönetiyor. Maçı beIN Sports canlı yayınlanıyor.

    İLK 11'LER

    Galatasaray: Muslera, Linnes, Marcao, Donk, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Akbaba, Babel, Arda, Feghouli

    Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Leismann, Muhammet, Bergdich, Dossevi, Murawski, Recep, Sacko, Sagal, Rodallega

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