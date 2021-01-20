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Galatasaray-Denizlispor maçının ilk 11'leri
Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Denizlispor'u konuk edecek.
- Haber Merkezi
- 20.01.2021 - 17:47
- Güncelleme : 20.01.2021 - 19:00
Geçtiğimiz hafta Beşiktaş'a 2-0 yenilerek zirvenin 5 puan gerisine düşen Galatasaray, yeniden çıkışa geçmek istiyor.
Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Maçı beIN Sports canlı yayınlayacak.
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Linnes, Marcao, Donk, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Akbaba, Babel, Arda, Feghouli
Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Leismann, Muhammet, Bergdich, Dossevi, Murawski, Recep, Sacko, Sagal, Rodallega