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    Galatasaray-Denizlispor maçının ilk 11'leri

    Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Denizlispor'u konuk edecek.
    • Haber Merkezi
    • 20.01.2021 - 17:47
    • Güncelleme : 20.01.2021 - 19:00
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    Galatasaray-Denizlispor maçının ilk 11'leri

    Geçtiğimiz hafta Beşiktaş'a 2-0 yenilerek zirvenin 5 puan gerisine düşen Galatasaray, yeniden çıkışa geçmek istiyor.

    Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Maçı beIN Sports canlı yayınlayacak.

    İLK 11'LER

    Galatasaray: Muslera, Linnes, Marcao, Donk, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Akbaba, Babel, Arda, Feghouli

    Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Leismann, Muhammet, Bergdich, Dossevi, Murawski, Recep, Sacko, Sagal, Rodallega

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