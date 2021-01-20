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Galatasaray, Denizlispor'u 6 golle yendi

Galatasaray, Denizlispor'u 6 golle yendi

Süper Lig'in 20. haftasında Denizlispor'u konuk eden Galatasaray Emre Akbaba, Feghouli, Donk, Babel, Sekidika ve Muhammed'in kendi kalesine attığı gollerle rakibini 6-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu.