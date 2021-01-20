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- Galatasaray, Denizlispor'u 6 golle yendi
Galatasaray, Denizlispor'u 6 golle yendi
- Haber Merkezi
- 20.01.2021 - 20:55
- Güncelleme : 20.01.2021 - 20:59
Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray ile Yukatel Denizlispor karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Galatasaray 6-1'lik skorla kazandı.
GALATASARAY GOL OLDU YAĞDI
Galatasaray 9. dakikada Emre Akbaba, 17. dakikada Sofiane Feghouli ve 45+1. dakikada Ryan Donk ile ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.
Denizlispor adına ilk maçına çıkan 18 yaşındaki Kosovalı oyuncu Veton Tusha, 46'da oyuna girdikten sonra 48. dakikada takımı adına tek golü attı.
60. dakikada Muhammet Özkal kendi kalesine attığı golle farkı yeniden 3'e çıkardı. İlk golün asistini yapan Younes Belhanda, 64. dakikada takımının 5. golünü attı. Jesse Sekidika, 90+2. dakikada maçın skorunu belirledi.
Derbi mağlubiyeti sonrası yeniden 3 puanla tanışan Galatasaray, puanını 36'ya yükseltti. Galibiyet hasreti 6 maça çıkan Denizlispor ise 14 puanla ligin son sırasında kaldı.
Galatasaray, 24 Ocak Pazar günü saat 16.00'da Yeni Malatyaspor'un konuğu olacak. Denizlispor ise aynı gün ve aynı saatte Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.