Haberler

Futbol Haberleri

Galatasaray deplasmanda Ankaragücü'ne mağlup oldu

Galatasaray deplasmanda Ankaragücü'ne mağlup oldu

Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, deplasmanda Ankaragücü'ne İbrahim ve Lobjanidze'nin golleriyle 2-1 mağlup olarak şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı.