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- Galatasaray deplasmanda Ankaragücü'ne mağlup oldu
Galatasaray deplasmanda Ankaragücü'ne mağlup oldu
- Haber Merkezi
- 03.03.2021 - 20:59
- Güncelleme : 03.03.2021 - 21:07
Süper Lig'de 28. hafta maçında Ankaragücü ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi Ankaragücü oldu.
KEREM'İN GOLÜ YETERLİ OLMADI
Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada penaltıdan İbrahim Akdağ ve 55. dakikada Saba Lobzhanidze kaydetti. Galatasaray'ın tek golü 90+2. dakikada Kerem Aktürkoğlu'dan geldi.
MOSTAFA MOHAMED KIRMIZI KART GÖRDÜ
Galatasaray'da Mostafa Mohamed, 57. dakikada İbrahim Akdağ'a dirsek attığı gerekçesiyle kariyerinde ikinci kez kırmızı kart gördü.
8 MAÇLIK SERİ SONA ERDİ
Bu sonucun ardından Galatasaray'ın 8 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Hikmet Karaman, Fatih Terim karşısında 9. maçında ilk kez galip geldi. Ayrıca Hikmet Karaman, Ankaragücü'ndeki dördüncü maçında 3 puana ulaştı.
Bu galibiyetin ardından altı hafta sonra kazanan Ankaragücü puanını 23'e yükseltti. Galatasaray 57 puanda kaldı.
Süper Lig'de hafta sonu Ankaragücü, Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Galatasaray, Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak.