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    Galatasaray deplasmanda Ankaragücü'ne mağlup oldu

    Galatasaray deplasmanda Ankaragücü'ne mağlup oldu

    Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, deplasmanda Ankaragücü'ne İbrahim ve Lobjanidze'nin golleriyle 2-1 mağlup olarak şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı.
    • Haber Merkezi
    • 03.03.2021 - 20:59
    • Güncelleme : 03.03.2021 - 21:07
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    Süper Lig'de 28. hafta maçında Ankaragücü ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi Ankaragücü oldu.

    KEREM'İN GOLÜ YETERLİ OLMADI

    Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada penaltıdan İbrahim Akdağ ve 55. dakikada Saba Lobzhanidze kaydetti. Galatasaray'ın tek golü 90+2. dakikada Kerem Aktürkoğlu'dan geldi.

    Galatasaray deplasmanda Ankaragücü ne mağlup oldu #1

    MOSTAFA MOHAMED KIRMIZI KART GÖRDÜ

    Galatasaray'da Mostafa Mohamed, 57. dakikada İbrahim Akdağ'a dirsek attığı gerekçesiyle kariyerinde ikinci kez kırmızı kart gördü.

    Galatasaray deplasmanda Ankaragücü ne mağlup oldu #2

    8 MAÇLIK SERİ SONA ERDİ

    Bu sonucun ardından Galatasaray'ın 8 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Hikmet Karaman, Fatih Terim karşısında 9. maçında ilk kez galip geldi. Ayrıca Hikmet Karaman, Ankaragücü'ndeki dördüncü maçında 3 puana ulaştı.

    Bu galibiyetin ardından altı hafta sonra kazanan Ankaragücü puanını 23'e yükseltti. Galatasaray 57 puanda kaldı.

    Süper Lig'de hafta sonu Ankaragücü, Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Galatasaray, Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak.

    Galatasaray deplasmanda Ankaragücü ne mağlup oldu #3

    Galatasaray deplasmanda Ankaragücü ne mağlup oldu #4

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