Galatasaray deplasmanda Antalyaspor'u mağlup etti

Galatasaray deplasmanda Antalyaspor'u mağlup etti

Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor'la karşı karşıya geldi.

Maçın ilk yarısı 0-0 beraberlikle biterken, iki takım da pozisyonlar buldu. Galatasaray'ın pozisyon anlamında üstün olduğu ilk yarıda gol sesi çıkmadı.

İkinci yarıda daha baskılı oynayan Galatasaray birçok pozisyon yakaladı. 59. dakikada Antalyaspor'da Podolski'nin kırmızı kart görmesiyle Galatasaray etkinliğini artırdı.

MOSTAFA MOHAMED MAÇI KAZANDIRDI

Pozisyonlar bulan sarı-kırmızılı ekip, 77. dakikada Mostafa Mohamed ile 1-0 öne geçti. Mohamed'in golüyle Galatasaray maçı tek golle kazandı ve hanesine 3 puanı yazdırdı.

Bu skorla Galatasaray puanını 69'a yükseltirken, Antalyaspor 42 puanda kaldı.