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    Galatasaray deplasmanda Antalyaspor'u mağlup etti

    Galatasaray deplasmanda Antalyaspor'u mağlup etti

    Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti.
    • Haber Merkezi
    • 24.04.2021 - 22:28
    • Güncelleme : 24.04.2021 - 22:33
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    Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor'la karşı karşıya geldi.

    Maçın ilk yarısı 0-0 beraberlikle biterken, iki takım da pozisyonlar buldu. Galatasaray'ın pozisyon anlamında üstün olduğu ilk yarıda gol sesi çıkmadı.

    İkinci yarıda daha baskılı oynayan Galatasaray birçok pozisyon yakaladı. 59. dakikada Antalyaspor'da Podolski'nin kırmızı kart görmesiyle Galatasaray etkinliğini artırdı.

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    MOSTAFA MOHAMED MAÇI KAZANDIRDI

    Pozisyonlar bulan sarı-kırmızılı ekip, 77. dakikada Mostafa Mohamed ile 1-0 öne geçti. Mohamed'in golüyle Galatasaray maçı tek golle kazandı ve hanesine 3 puanı yazdırdı.

    Bu skorla Galatasaray puanını 69'a yükseltirken, Antalyaspor 42 puanda kaldı.

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