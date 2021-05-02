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    Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği'ni mağlup etti

    Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği'ni mağlup etti

    Süper Lig'in 39. haftasında Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların golleri Halil ve Emre Akbaba'dan geldi.
    • Haber Merkezi
    • 02.05.2021 - 22:22
    • Güncelleme : 02.05.2021 - 22:25
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    Süper Lig'in 39. haftasında Gençlerbirliği ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Galatasaray 2-0'lık skorla kazandı.

    Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Halil Dervişoğlu ve 53. dakikada Emre Akbaba attı.

    Devre arasında Galatasaray'a transfer olan Halil Dervişoğlu, sarı kırmızılı formayla ilk golünü attı. 21 yaşındaki santrfor, bu sezon Galatasaray formasıyla gol atan en genç oyuncu ünvanını da aldı.

    Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği ni mağlup etti #1

    GALATASARAY MAÇ FAZLASIYLA 2. SIRAYA YÜKSELDİ

    Süper Lig'de üst üste 3. galibiyetini alan Galatasaray, puanını 75'e yükseltti. Gençlerbirliği ise üst üste ikinci kez kaybederek 35 puanda kaldı.

    Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği ni mağlup etti #2

    HAFTAYA DERBİ VAR

    Galatasaray, gelecek hafta sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Gençlerbirliği ise Fatih Karagümrük'ün konuğu olacak.

    Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği ni mağlup etti #3

    Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği ni mağlup etti #4

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