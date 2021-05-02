Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği'ni mağlup etti

Süper Lig'in 39. haftasında Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların golleri Halil ve Emre Akbaba'dan geldi.

Süper Lig'in 39. haftasında Gençlerbirliği ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Galatasaray 2-0'lık skorla kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Halil Dervişoğlu ve 53. dakikada Emre Akbaba attı.

Devre arasında Galatasaray'a transfer olan Halil Dervişoğlu, sarı kırmızılı formayla ilk golünü attı. 21 yaşındaki santrfor, bu sezon Galatasaray formasıyla gol atan en genç oyuncu ünvanını da aldı.





GALATASARAY MAÇ FAZLASIYLA 2. SIRAYA YÜKSELDİ

Süper Lig'de üst üste 3. galibiyetini alan Galatasaray, puanını 75'e yükseltti. Gençlerbirliği ise üst üste ikinci kez kaybederek 35 puanda kaldı.





HAFTAYA DERBİ VAR

Galatasaray, gelecek hafta sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Gençlerbirliği ise Fatih Karagümrük'ün konuğu olacak.



