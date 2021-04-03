Galatasaray deplasmanda Hatayspor'a 3-0 kaybetti

Süper Lig'de Galatasaray deplasmanda oynadığı Hatayspor'a karşı 3-0 mağlup oldu.

Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geldi.

Maçta zaman zaman tempo düşse de iki takım da önemli pozisyonlar yakaladı.

6 eksikle deplasmanda oynayan Galatasaray, rakibine karşı iyi bir oyun sergileyemedi.

Hatayspor 79. dakikada Popov'un kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı ancak kendi evinde maçı kazandı.

HATAYSPOR 3-0 KAZANDI

Kendi evinde Galatasaray'a şans vermeyen Hatayspor maçı 3-0 kazandı.

Hatayspor'un gollerini, 21. ve 72. dakikada Diouf 29. dakikada da Ribeiro kaydetti.

Ribeiro'dan Galatasaray'a harika gol / HABERİ İÇİN TIKLAYIN