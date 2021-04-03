- Haberler
- Futbol Haberleri
- Galatasaray deplasmanda Hatayspor'a 3-0 kaybetti
Galatasaray deplasmanda Hatayspor'a 3-0 kaybetti
Süper Lig'de Galatasaray deplasmanda oynadığı Hatayspor'a karşı 3-0 mağlup oldu.
- Haber Merkezi
- 03.04.2021 - 20:58
- Güncelleme : 03.04.2021 - 21:01
Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geldi.
Maçta zaman zaman tempo düşse de iki takım da önemli pozisyonlar yakaladı.
6 eksikle deplasmanda oynayan Galatasaray, rakibine karşı iyi bir oyun sergileyemedi.
Hatayspor 79. dakikada Popov'un kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı ancak kendi evinde maçı kazandı.
HATAYSPOR 3-0 KAZANDI
Kendi evinde Galatasaray'a şans vermeyen Hatayspor maçı 3-0 kazandı.
Hatayspor'un gollerini, 21. ve 72. dakikada Diouf 29. dakikada da Ribeiro kaydetti.
Ribeiro'dan Galatasaray'a harika gol / HABERİ İÇİN TIKLAYIN