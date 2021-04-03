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    Galatasaray deplasmanda Hatayspor'a 3-0 kaybetti

    Galatasaray deplasmanda Hatayspor'a 3-0 kaybetti

    Süper Lig'de Galatasaray deplasmanda oynadığı Hatayspor'a karşı 3-0 mağlup oldu.
    • Haber Merkezi
    • 03.04.2021 - 20:58
    • Güncelleme : 03.04.2021 - 21:01
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    Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geldi.

    Maçta zaman zaman tempo düşse de iki takım da önemli pozisyonlar yakaladı.

    6 eksikle deplasmanda oynayan Galatasaray, rakibine karşı iyi bir oyun sergileyemedi.

    Hatayspor 79. dakikada Popov'un kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı ancak kendi evinde maçı kazandı.

    HATAYSPOR 3-0 KAZANDI

    Kendi evinde Galatasaray'a şans vermeyen Hatayspor maçı 3-0 kazandı.

    Hatayspor'un gollerini, 21. ve 72. dakikada Diouf 29. dakikada da Ribeiro kaydetti.

    Galatasaray deplasmanda Hatayspor a 3-0 kaybetti #1

    Galatasaray deplasmanda Hatayspor a 3-0 kaybetti #2

    Galatasaray deplasmanda Hatayspor a 3-0 kaybetti #3

    Galatasaray deplasmanda Hatayspor a 3-0 kaybetti #4

    Galatasaray deplasmanda Hatayspor a 3-0 kaybetti #5

    Ribeiro'dan Galatasaray'a harika gol / HABERİ İÇİN TIKLAYIN

    Galatasaray deplasmanda Hatayspor a 3-0 kaybetti #6

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