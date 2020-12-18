Euro
9.346
-1.18%
Dolar
7.6306
-0.94%
Altın
462.45
-0.93%
Borsa
1.408
0.64%
Bitcoin
174.660
-2.51%
EXEN Coin
12.06
9.63%
7ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 7 C
    Galatasaray deplasmanda Karagümrük'e yenildi

    Galatasaray deplasmanda Karagümrük'e yenildi

    Galatasaray Süper Lig'in 13. haftasında Karagümrük'e 2-1 mağlup oldu. Nefes kesen karşılaşmada ev sahibine galibiyeti getiren golü 90+11'de Mevlüt Erdinç kaydetti.
    • Haber Merkezi
    • 18.12.2020 - 21:05
    • Güncelleme : 18.12.2020 - 21:20
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Süper Lig'de 13. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük ile Galatasaray kozlarını paylaştı.

    Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan mücadelede Fatih Karagümrük 2-1'lik skorla kazandı.

    Galatasaray deplasmanda Karagümrük e yenildi #1

    MEVLÜT SON SANİYEDE 3 PUANI GETİRDİ

    Fatih Karagümrük'ün ilk golünü 46. dakikada Alassane Ndao kaydetti. 23 yaşındaki Senegalli oyuncu bu sezon ligde 4. golüne ulaştı. 90+2'de penaltı kazanan Galatasaray, Mbaye Diagne ile golü buldu. Sarı kırmızılılar kaleye ilk isabetli şutunu penaltının kullanıldığı 96. dakikada buldu. 85'te oyuna giren Mevlüt Erdinç 90+11'de skoru belirledi.

    Galatasaray deplasmanda Karagümrük e yenildi #2

    Alınan bu sonucun ardından Fatih Karagümrük 20 puana ulaştı. Galatasaray ise 23 puanda kalarak 6 hafta sonra sahadan puansız ayrıldı.

    Ligin bir sonraki haftasında Fatih Karagümrük önce BAY geçecek, ardından Göztepe deplasmanına gidecek. Galatasaray ise sahasında Göztepe'yi ağırlayacak.

    Galatasaray deplasmanda Karagümrük e yenildi #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir