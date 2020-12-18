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- Galatasaray deplasmanda Karagümrük'e yenildi
Galatasaray deplasmanda Karagümrük'e yenildi
- Haber Merkezi
- 18.12.2020 - 21:05
- Güncelleme : 18.12.2020 - 21:20
Süper Lig'de 13. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük ile Galatasaray kozlarını paylaştı.
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan mücadelede Fatih Karagümrük 2-1'lik skorla kazandı.
MEVLÜT SON SANİYEDE 3 PUANI GETİRDİ
Fatih Karagümrük'ün ilk golünü 46. dakikada Alassane Ndao kaydetti. 23 yaşındaki Senegalli oyuncu bu sezon ligde 4. golüne ulaştı. 90+2'de penaltı kazanan Galatasaray, Mbaye Diagne ile golü buldu. Sarı kırmızılılar kaleye ilk isabetli şutunu penaltının kullanıldığı 96. dakikada buldu. 85'te oyuna giren Mevlüt Erdinç 90+11'de skoru belirledi.
Alınan bu sonucun ardından Fatih Karagümrük 20 puana ulaştı. Galatasaray ise 23 puanda kalarak 6 hafta sonra sahadan puansız ayrıldı.
Ligin bir sonraki haftasında Fatih Karagümrük önce BAY geçecek, ardından Göztepe deplasmanına gidecek. Galatasaray ise sahasında Göztepe'yi ağırlayacak.