Galatasaray, derbi antrenmanını statta yapacak

Pazartesi günü Beşiktaş ile karşılaşacak olan Galatasaray, antrenmanını NEF Stadyumunda yapacak.

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş ile karşılacak.

Maç öncesi sarı-kırmızılılardan sürpriz bir karar geldi.

Galatasaray'da Fatih Terim, pazar günü yapılacak antrenmanın NEF Stadyumu'nda taraftara açık bir şekilde düzenlenmesine karar verdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kararı ile Beşiktaş derbisi öncesi taraftarıyla bir araya gelecek. Kritik maç öncesinde Galatasaray takımı, 24 Ekim Pazar günkü son antrenmanını NEF Stadyumu'nda taraftara açık şekilde gerçekleştirecek.

ANTRENMAN PAZAR GÜNÜ

Yapılan açıklamada, "Galatasaray, bir kez daha taraftarı ile buluşuyor. Takımımız, deplasmanda oynanacak Beşiktaş karşılaşması öncesinde, 24 Ekim Pazar günü son antrenmanını taraftara açık olarak saat 15.00'te Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda gerçekleştirecek.2020-2021 Kombine, Vip kombine, Loca sahipleri ve 5 Lig maç paketi satın alan taraftarlarımız antrenman etkinliğine ücretsiz olarak katılabilirler." ifadeleri kullanıldı.

DAHA ÖNCE DE TARAFTARA AÇILMIŞTI

Sarı-kırmızılılarda 2018-2019 sezonunda da Beşiktaş ile oynanan derbi öncesinde bir antrenman taraftarlara açılmıştı.