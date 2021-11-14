Galatasaray, derbide kasasını dolduracak

Galatasaray, Fenerbahçe derbisine hem puan hem de para gözüyle bakıyor. Sarı-kırmızılılar, ezeli rakibiyle yapacakları maçtan yaklaşık 25 milyon liralık bir gelir hedefliyor.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi, uzun bir aranın sonrasında ilk kez tam kapasite olarak hizmet verecek. Bunun Fenerbahçe derbisine denk gelmesi de, Galatasaray açısından avantaj olarak görülüyor.

Localar ve 5 maçlık kombineler dışında kalan yaklaşık 45 bin bilet yarın satışa çıkacak.

Günler öncesinden kulüp telefonları kilitlenirken, yöneticiler talepleri karşılamakta zorlanıyor. Bilet fiyatlarının 1250 lira ile 90 lira arasında olacağı öğrenildi.

DERBİDEN BÜYÜK HASILAT BEKLENİYOR

Galatasaray’ın bu maçtan hedefi 25 milyon lira…. 25 milyon liradan fazla hasılat dışında, Galatasaray Store satışlarının da Fenerbahçe derbisiyle artacağı öngörüldü. Sarı-kırmızılılar böylece bir taşla iki kuş vurmuş olacak.

Sarı-kırmızılı idareciler, satışa çıkacak biletlerin birkaç saat içinde tükenmesini beklediklerini söyledi.

Milliyet’in haberine göre; yöneticiler, “Taraftar maç izlemeyi özledi. Aşısını yaptıranlar maçı izleyebilecek. İlgiden de görüyoruz ki, karşılaşma kapalı gişe oynanacak. Derbi maçta özlediğiniz ve istediğimiz atmosferi göreceğiz” değerlendirmesinde bulundu.