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Galatasaray derbide penaltı kazandı

Galatasaray derbide penaltı kazandı Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin 26. dakikada Filip Kostic'in eline çarpan topun ardından VAR incelemesine gidildi. Daha sonra hakem Cihan Aydın penaltı noktasını gösterdi ve Victor Osimhen topu ağlara gönderdi.