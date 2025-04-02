Galatasaray derbide penaltı kazandı

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde tansiyon yüksek...
Karşılaşmanın 26. dakikasında Galatasaray'ın atağında top Fenerbahçeli Filip Kostic'e çarptı.
CİHAN AYDIN VAR'A GİTTİ
Derbinin hakemi Cihan Aydın'a VAR'dan pozisyonu izlemesi tavsiye edildi.
VAR'a giden hakem Aydın daha sonra penaltı noktasını gösterdi.
(Görüntüler ATV'den alınmıştır.)
OSİMHEN 2. GOLÜ PENALTIDAN ATTI
Topun başına gelen Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen topu ağlarla buluşturdu.
Böylelikle sarı-kırmızılılar skoru 2-0'a getirdi.
(Görüntüler ATV'den alınmıştır.)
FENERBAHÇE DE PENALTI BEKLEDİ
Öte yandan karşılaşmanın 15. dakikasında Kaan Ayhan'ın uzaklaştırmak istediği topta bir elle oynama ve penaltı bekledi.
Hakem Cihan Aydın, oyunun devam etmesini istedi. Hakem Aydın, VAR'la da görüştükten sonra kararında kaldı.
(Görüntüler ATV'den alınmıştır.)
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