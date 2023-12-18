Galatasaray derbisi öncesi Edin Dzeko şoku! İdmana çıkmadı Fenerbahçe'nin tecrübeli golcüsü Edin Dzeko, sarı-lacivertlilerin pazartesi günü gerçekleştirdiği idmanda yer almadı. MR'ı çekilen deneyimli golcünün durumunu salı günü netlik kazanacağı öğrenildi.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de şok bir gelişme yaşandı.

NTV'de yer alan habere göre; sarı-lacivertlilerin tecrübeli golcüsü Edin Dzeko, takımının pazartesi günü gerçekleştirdiği antrenmanda yer almadı.

MR'ı çekildi, sonucu yarın belli olacak

MR'ı çekilen Boşnak forvetin durumunun salı günü netlik kazanacağı öğrenildi.

23 gole katkı sağladı

37 yaşındaki futbolcu, bu sezon 21 maçta 16 gol 7 asistlik performansıyla takımının en skorer ismi oldu.

Edin Dzeko, Galatasaray maçında oynayacak mı?

Tecrübeli ismin hafta içi oynanacak olan Kayserispor maçında oynaması beklenmezken, hafta sonu oynanacak olan Galatasaray maçına ise yetişip yetişmeyeceği şimdiden merak konusu oldu.