Galatasaray derbisi öncesi Edin Dzeko şoku! İdmana çıkmadı

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Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de şok bir gelişme yaşandı.
NTV'de yer alan habere göre; sarı-lacivertlilerin tecrübeli golcüsü Edin Dzeko, takımının pazartesi günü gerçekleştirdiği antrenmanda yer almadı.
MR'ı çekildi, sonucu yarın belli olacak
MR'ı çekilen Boşnak forvetin durumunun salı günü netlik kazanacağı öğrenildi.
23 gole katkı sağladı
37 yaşındaki futbolcu, bu sezon 21 maçta 16 gol 7 asistlik performansıyla takımının en skorer ismi oldu.
Edin Dzeko, Galatasaray maçında oynayacak mı?
Tecrübeli ismin hafta içi oynanacak olan Kayserispor maçında oynaması beklenmezken, hafta sonu oynanacak olan Galatasaray maçına ise yetişip yetişmeyeceği şimdiden merak konusu oldu.
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