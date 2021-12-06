Galatasaray devre arası için düğmeye bastı

Galatasaray'da devre arasında orta sahaya Gedson Fernandes, ön liberoya Patrick Berg ve sağ kanada da Dennis Man için tüm şartlar zorlanacak.

Sarı-kırmızılılar, Avrupa'da yoluna devam etse de ligde işler istenildiği gibi gitmiyor.

Hâl böyle olunca da yönetim, gelecek sezonu da kapsayan bir transfer çalışması yürütmek istiyor.

İlk etapta 3 ismin transferi gündemde. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak sarı-kırmızılı formayı kiralık olarak giyen, şu anda ise Portekiz ekiplerinden Benfica'da görev yapan Gedson Fernandes, bu kez bonservisi ile takımı kazandırılmaya çalışılacak.

ÖN LİBERO İÇİN BERG

Ön libero için rota Norveç olacak. Bodo/Glimt'in 24 yaşındaki yıldızı Patrick Berg de Galatasaray'ın transfer listesinin üst sıralarında yer alan isimlerden biri.

SAĞ KANAT DA LAZIM

Son olarak da sağ kanat transferi öncelikli olarak belirlendi. İtalya Serie B ekiplerinden Parma'nın genç oyuncusu Dennis Man için de girişimler başlayacak.

Fanatik’in haberine göre; Galatasaray'da hedef, 3 oyuncuyu da ara transfer döneminde takıma kazandırmak.