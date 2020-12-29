Galatasaray, Diego Costa için nabız yokluyor

Radamel Falcao'yu devre arasında göndermek isteyen sarı-kırmızılılar, bir başka dünya yıldızı Diego Costa için harekete geçti.

Devre arasında Radamel Falcao ile yollarını ayırmak isteyen Galatasaray'da, bir başka dünya yıldızının adı öne çıkmaya başladı.

İspanya'nın ünlü yayın organı AS'ta yer alan habere göre; Atletico Madrid'le yollarını ayıran Diego Costa'nın sarı-kırmızılı takımın takibinde olduğu belirtiliyor.

YÖNETİM ACELE ETMİYOR

Arda Turan ile Atletico Madrid'den takım arkadaşı olan Diego Costa'nın geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın galibiyetinden sonra tecrübeli futbolcunun yaptığı paylaşımı beğenmesi de iddiaları güçlendirirken yönetimin, bu konuda acele etmeyerek ince eleyip sık dokuduğu öğrenildi.

Diego Costa, Atletico Madrid'e 2. gelişinde 3.5 yılda çıktığı 65 lig maçında 12 gol kaydetti.