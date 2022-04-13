Galatasaray, Dinamo Kiev ile özel maç oynayacak

Galatasaray, Ukrayna’da yaşananlardan zarar gören çocuklara yardım için Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile Perşembe günü kendi evinde “Barış için maç” sloganıyla özel bir maç oynayacak.

Galatasaray , Ukrayna’da yaşananlardan zarar gören çocuklara yardım için Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile özel bir maçta karşı karşıya gelecek.

Dünyaya barışın önemini bir kez daha hatırlatma amacıyla oynanacak karşılaşmaya UEFA da destek veriyor.

14 Nisan Perşembe günü Nef Stadyumu’nda saat 17.00’de “Barış için maç” sloganıyla özel bir maç oynayacak. Maç Galatasaray Televizyonu’ndan canlı olarak yayınlanacak.

Kulüp açıklaması

"Medyaya ve taraftarlara açık olarak oynanacak bu anlamlı maçın bilet fiyatları Doğu Tribünü 50 TL ve 100 TL, Kuzey Kale arkası 25 TL olarak belirlendi. Loca ve kombineler bu maç için geçerli değildir.

Biletler 13 Nisan Çarşamba günü saat 11.00’den itibaren www.passo.com.tr adresinden satışa sunulacak. Passolig kartı olmayan taraftarlara PDF bilet satışı yapılabilecek.

- Tüm seyircilerin maske takma zorunluluğu vardır.

- Passolig kartı olmayan taraftarlarımız, passo.com.tr adresinden PDF bilet satın alabilirler.





“0-6 yaş ücretsiz”

- 0-6 yaş ücretsizdir.

- Tüm kategoriler yemeksizdir. İsteyen taraftarlarımız ekstra ücret ödeyerek yiyecek-içecek satın alabilirler.

- E-Bilet uygulamasının zorunlu olduğu ve hem elektronik bilet hem de PDF biletle giriş yapılan müsabakalarda başkası adına düzenlenmiş elektronik kart ile müsabakaya giren ve kartını başkasına kullandıran kişiler hakkında 6222 sayılı kanunun 15. maddesi hükümleri çerçevesinde cezai işlem yapılmakta ve bu kişiler hakkında ayrıca seyirden men cezası uygulanmaktadır. Bu sebepten ötürü taraftarlarımızın herhangi bir cezaya maruz kalmamaları için başkasına ait elektronik kart (Passolig) ile müsabakalara girmemeleri gerekmektedir.

- Aslanlıyol Passolig Gişeleri çalışma Saatleri;

Hafta içi ve Hafta sonu 09:00-18:00”