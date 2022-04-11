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Galatasaray - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray ve Dinamo Kiev, Rusya-Ukrayna savaşında yetim kalan çocuklar için 'Barış için maç' sloganıyla özel bir maç yapacak. Peki Galatasaray - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?