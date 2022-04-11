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Galatasaray - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray ve Dinamo Kiev, Rusya-Ukrayna savaşında yetim kalan çocuklar için 'Barış için maç' sloganıyla özel bir maç yapacak. Peki Galatasaray - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 11.04.2022 - 11:56
Dinamo Kiev teknik direktörü Mircea Lucescu, geçtiğimiz günlerde Rusya - Ukrayna savaşında yetim kalan çocuklar yararına Galatasaray ile maç yapacaklarını açıklamıştı.
"Barış için maç" sloganıyla düzenlenecek olan Galatasaray - Dinamo Kiev maçının yayın saati ve detayları merak konusu oldu.
Her iki takımın da dünya kamuoyunun dikkatini çekmeyi hedeflediği bu maç, binlerce futbolseverin gündemindeki yerini aldı.
Peki, Galatasaray - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte karşılaşmanın detayları...
Galatasaray - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray - Dinamo Kiev maçı, 14 Nisan 2022 Perşembe günü İstanbul'da Nef Stadyumu'nda oynanacak.
Maçın saati ve yayınlanacağı kanal henüz belli olmadı. Söz konusu detaylar belli olduğunda haberimizde yer alacak.