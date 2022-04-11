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    Galatasaray - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Galatasaray ve Dinamo Kiev, Rusya-Ukrayna savaşında yetim kalan çocuklar için 'Barış için maç' sloganıyla özel bir maç yapacak. Peki Galatasaray - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
    • Haber Merkezi
    • 11.04.2022 - 11:56
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    Galatasaray - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Dinamo Kiev teknik direktörü Mircea Lucescu, geçtiğimiz günlerde Rusya - Ukrayna savaşında yetim kalan çocuklar yararına Galatasaray ile maç yapacaklarını açıklamıştı.

    "Barış için maç" sloganıyla düzenlenecek olan Galatasaray - Dinamo Kiev maçının yayın saati ve detayları merak konusu oldu.

    Her iki takımın da dünya kamuoyunun dikkatini çekmeyi hedeflediği bu maç, binlerce futbolseverin gündemindeki yerini aldı.

    Peki, Galatasaray - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte karşılaşmanın detayları...

    Galatasaray - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Galatasaray - Dinamo Kiev maçı, 14 Nisan 2022 Perşembe günü İstanbul'da Nef Stadyumu'nda oynanacak.

    Maçın saati ve yayınlanacağı kanal henüz belli olmadı. Söz konusu detaylar belli olduğunda haberimizde yer alacak.

    Galatasaray - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? #1


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