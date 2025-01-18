Galatasaray, Dinamo Kiev maçının hazırlıklarına başladı
İHA

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktörü Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

İDMAN, ÇİFT KALE MAÇLA SONA ERDİ

Antrenman koşu ve topa sahip olma çalışmalarının ardından çift kale maçla tamamlandı.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDECEK

Sarı-kırmızılılar yarın saat 11.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Emre Çalışkan
Editor