Galatasaray, Dinamo Kiev maçının hazırlıklarını sürdürdü

İHA

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman topla ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Antrenman topa sahip olma çalışmasının ardından şut çalışmasıyla sona erdi.

HAZIRLIKLAR SONA ERECEK

Galatasaray, yarın saat 14.00'te yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.