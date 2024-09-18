Galatasaray Divan Kurulu'nda elektrik iki kez kesildi Galatasaray Divan Kurulu'nun eylül ayı olağan toplantısı sırasında iki kez elektrik kesintisi yaşandı, toplantıya kısa süreli ara verildi.

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Haber Merkezi

Galatasaray Divan Kurulu Toplantısı'nda ilginç bir an yaşandı. Eylül ayı olağan toplantısı sırasında bir anda elektrikler kesildi.

Başkan Dursun Özbek'in konuşmasından sonra, divan üyesi Gürkan Eliçin üyelik başvurularıyla ilgili bilgilendirmede bulunmak için kürsüye çıktı.

Galatasaray Kulübü'ne üyelik başvurularıyla ilgili detaylar veren Eliçin konuşmasına devam ettiği sırada, bir anda toplantı salonunda elektrikler kesildi.

Yayın görüntüsü devam etse de, toplantı salonu karanlığa gömüldü ve yayın sesi kesildi. İlk anda ne olduğunu anlamayan Eliçin, sonrasında bu durumu gülümseyerek karşıladı.

SALON İKİNCİ KEZ KARARDI

Galatasaray Lisesi'nde yapılan toplantının 5 dakikalık kesinti sonrasında tekrar başlaması için harekete geçildi.

Ancak Eliçin tekrar kürsüye çıktığı anda, salon yine karardı ve yayına ara verildi. Yaklaşık 20 dakikalık bekleyişin ardından toplantı devam etti.