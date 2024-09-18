Galatasaray Divan Kurulu'nda Mourinho'ya olay sözler: Tercüman hoca Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, "Galatasaray'a bilinçli bir saldırı var." dedi. Derkan, Jose Mourinho için de flaş sözler kullandı.

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Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, Fenerbahçe derbisi öncesi sarı-kırmızılı takıma bilinçli bir saldırı olduğunu gündeme getirdi.

Sarı-kırmızılı kulübün divan kurulu eylül ayı olağan toplantısında konuşan Aykutalp Derkan, "Galatasaray oyuncularına dünkü maçtan itibaren anormal saldırılar var. Hafta sonu bir derbi maçımız var, Galatasaray sistematik bir saldırı altında." dedi.

"BAŞINDA TERCÜMAN HOCALARIYLA"

Sözlerine devam eden Aykutalp Derkan, şöyle konuştu:

Öyle bir asitmetrik saldırı altındayız ki... Hafta sonu bir derbi var. Derbinin bir futbol şenliği şeklinde geçmesini umarken, bütün televizyon kanallarında düğmeye basılmışçasına, "Şu kulüp, şu kadar faul yaptı, şu kadar sarı kart gördü" ve liste başı biziz. Orada ciddi bir saldırı var. Sahada yenemeyeceklerini anlayanlar, bir takım acemi oyunlara girişiyorlar.

"TERCÜMAN HOCA..."

Bunun başında da dünyada kendini kabul ettirmiş ama Türkiye'ye gelince bir alaturka tavırlar sergileyen tercüman hocalarıyla. Daha önce bir kulüp başkanı ve yancısı konusunda kelamlarım olduğu için burası da onun yeri değil. Onları söyleyip buradaki Galatasaray Divan Kurulu gündemini işgal etmek istemiyorum. Ama bu konuda camiamızın yeterli duyarlılığı göstermiyor.

"FUTBOL DOĞASINDA OLMAYAN BİR SALDIRI..."

Bu sadece yönetimin, teknik direktörün işi değil. Galatasaray camiası bu konuda kenetlenmelidir. Hafta sonu gündeminde bizim oyuncularımıza, son oynadığımız dünkü maçtan itibaren anormal saldırılar, "Şu kırmızı karttı, şu penaltıydı, şurada elini uzattı, şu kırmızı karttı" biçiminde, hakemleri de manipüle edecek şekilde anormal, futbolu doğasında olmayan bir saldırı sezinliyorum. Bunu da söylemek lüzumu hissettim.

MOURINHO NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, milli arada takımının son durumu ve Türkiye'deki rekabet üzerine konuştuğu bir toplantıda sarı-kırmızılı rakiplerinin hakemler tarafından kayrıldığını ima etmişti.

İşte o sözleri:

Bence Galatasaray'a karşı farklı bir bakış var. Bence öyle. Benim doğama aykırı bir şey. Bence kurallar herkes için aynıdır. Kim olursa olsun. Aynı şekilde davranmaları gerekiyor. Galatasaray'ın ligdeki maçlarına baktığım zaman bir fark var.

Editör notu:

Jose Mourinho bilindiği üzere teknik adamlık görevinden önce Porto'da Sir Bobby Robson'ın tercümanlığını yapıyordu. Galatasaray Divan Kurulu'nda da Portekizli hocanın eski mesleğine göndermede bulunuldu.