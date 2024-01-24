Galatasaray Divan Kurulu'nda olay sözler: Yalı çocuklarının oyuncağı oldu... Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, futbolun zamanla değiştiğinden bahsetti ve "1800'lerin sonunda işçi sınıfının hafta sonu eğlencesi olarak ortaya çıkmış bu güzel oyun, yıllar içinde kara para sahiplerin, oligarkların, yalı çocuklarının oyuncağı haline gelmiştir" dedi.

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ensonhaber.com

Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, sarı-kırmızılı kulübün Ali Sami Yen Spor Kompleksi Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen ocak ayı olağan divan kurulu toplantısında konuştu.

Burada konuşan Derkan'ın "Yalı çocuklarının oyuncağı haline gelmiştir." sözü, sosyal medyada Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a bir gönderme olarak yorumlandı.

"Şampiyonlar Ligi'nin, mağazacılık gelirlerinin etkisi var"

Aykutalp Derkan, sözlerine şu şekilde başladı:

Malumunuz halka açık ve SPK mevzuatına tabi, borsaya kote 4 kulübümüzün 6 aylık raporları geçtiğimiz cuma günü itibarıyla KAP'ta yayınlandı. Sevindirici husus, satış hasılatı olarak en yüksek hasılata kulübümüz ulaşmış durumda. Bunda da Şampiyonlar Ligi'nin, mağazacılık gelirlerinin etkisi var. Bundan sonraki dönemde şuna dikkat çekmek lazım, Bankalar Konsorsiyumu ile yapılan yapılandırma anlaşmasında, marjıyla birlikte yüzde 10 olan faiz yüzde 50'ye doğru tırmanmış durumda. Başkanımız da belirtti. Ben de özellikle belirtmek istiyorum. İki handikapımız var. Bankalar konsorsiyumu ile yapılan anlaşma, TLREF artı bir marjla çalışıyor. Yüzde 20'nin üstüne çıktığına göre, yüzde 1 de marjı var. Tüm sabit gelirlerinizin, yüzde 50'si blokaja tabi tutuluyor.

"Tasfiye etmeye çalışıyoruz"

Aykutalp Derkan, açıklamalarına şöyle devam etti:

Bir nevi tüm kulüpler kayyum yönetimi altında. Tüm sabit gelirlerinizin yüzde 50'siyle dönmek zorunda. Biz zaten yüzde 100'üyle dönemiyorduk ve 2.2 milyar TL borç stokuna ulaştık. Şimdi onu tasfiye etmeye çalışıyoruz. Bu sürdürülebilir değil, bu kan kaybı tüm kulüplerin hayatiyetini ipotek altına almaktadır.

"Yalı çocuklarının oyuncağı oldu"

Futbolun zamanla değiştiğinden bahseden Derkan, şu sözleri sarf etti: