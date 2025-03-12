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Galatasaray Divan Kurulu Üyesi ve geçmiş dönemlerde Türkiye Futbol Federasyonu'nda yöneticilik yapan Rasim Zaimoğlu, Mart ayı olağan Divan Kurulu toplantısında konuştu.

Zaimoğlu, sezon başında İtalya Serie A ekibi Napoli'den kiralık olarak kadroya katılan yıldız futbolcu Victor Osimhen için de çağrıda bulundu.

"GALATASARAYLI EŞİT ŞARTLARI BEKLİYOR"

Zaimoğlu, sözlerine şöyle başladı:

Eray Yazgan kardeşimizi izledim, gurur duydum. Güzel bir konuşma yaptı TV'de. Bir tek hata yaptı, keşke onu da yapmasaydı. Bizim derbi maçımıza yabancı hakem atandı. Kupada da rakibimizle eşleştik. O maça yabancı hakem atanması konusunda ısrarcı olmamız gerekirken Sayın Yazgan 'Yerli yabancı olsun fark etmez' dedi. Bu şekilde konuşmasa daha iyi olurdu. Milyonlarca Galatasaraylı, eşit şartları bekliyor. Ne yapıldıysa aynısının orada uygulanmasını bekliyor. Diğer rakiplerimizle yapacağımız maçları, onların aralarındaki maçları yabancı hakem uygulanmasını istemeli. Dünyanın en ileri 5 liginden kariyerli hakemlerin getirilmesiyle oluşacak şekilde uygulanması. Kendi hakemini tut getir, burada uygulat. Topuyla tüfeğiyle gel Galatasaray stadına galip gelmek için gel. Geri geri dön git 1 puanla.

"RAKİBİMİZ BİRTAKIM TUŞLARA BASMAYA BAŞLADI"

Fenerbahçe'yi ve Ali Koç'u da hedef alan Zaimoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Fenerbahçe'nin eski başkanı Emin Cankurtaran Ağabey 'Maç sahada kazanılmaz' dedi bana, 'Nerede kazanılır ağabey?' dedim. 'Masada oynanır maç' dedi. Bu hikayeleri bazı arkadaşlar çok iyi dinlemiş. 10 senedir şampiyon olamayınca, 7 sene başında olduğun camiayı şampiyon yapamayınca birtakım tuşlara basmaya başladılar. Baştaki en büyük tuş tabii TFF. Ben TFF'de bulunduğum zaman Galatasaray'ı temsilen 5-6 kişiydik. Özkan Olcay Ağabeyimiz, Mehmet Ağar Bey vardı, Oğuz Çarmıklı ve ben vardım. Şimdi 1 kişiyle temsil ediliyoruz federasyonda. Çok zayıfız. Maalesef her türlü şeyi anahtarı karşı tarafa vermiş. Karşı tarafta da öyle bir şey var ki başarılı olamamış, ne yapacağını şaşırmış, zamanında her istediğini elde etmiş bir ekip var. TV kanallarında bas bas bağıran, ağlayan yanındaki kişiler var. Buna dikkat edelim. Biz masa oyunlarına karşı kendimizi savunalım.

"BİR HAKEM GELMİŞ, TETİKÇİ"

Zaimoğlu, şu açıklamayı yaptı:

Biz bunu sahada halletmek zorundayız. Saha dışında hiçbir şekilde eşitlik yok. Her türlü şekilde maalesef çok kötü durumdayız. Sayın Hocam söyledi ama bir tek şey unuttu, en son Alanya maçını hep beraber izledik. Bir hakem verilmiş, tamamen tetikçi, böyle bir şey olamaz. Galatasaray birinci yarı kötü oynadı ama ikinci yarı muhteşem oynadı. Hakem triosu öyle bir tetikçilikle gelmiş ki 7 tane sarı kart gösterdi. Koridorda kalecimize kırmızı kart göstermiş. Böyle bir şey olabilir mi! Sayın Yazgan anlattı, dinledim. Şimdiye kadar verilen verilmeyen penaltılar. Fenerbahçe'nin aleyhine sıfır penaltı. Hiç yok, yapmıyorlar. Böyle bir şey olabilir mi! Böyle eşitsiz şartlarda, masada oynanan oyunlarla elde etmeye çalışan rakibe karşı kenetlenmeliyiz. Birlik beraberlik içinde olmalıyız.

"OSIMHEN İÇİN KAMPANYA BAŞLATALIM"

Osimhen'in bonservisinin alınması için kampanya başlatılmasını isteyen Rasim Zaimoğlu, şu çağrıda bulundu: