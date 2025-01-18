Galatasaray: Dursun Özbek, başarılı bir operasyon geçirdi

Haber Merkezi

Galatasaray Kulübü, resmi hesabından başkan Dursun Özbek'in sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.

Sarı-kırmızılılar, Özbek'in başarılı bir laparoskopik operasyon geçirdiğini duyurdu ve geçmiş olsun dileğinde bulundu.

"SAĞLIĞINA KAVUŞMASINI TEMENNİ EDERİZ"

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde: