Galatasaray: Dursun Özbek, başarılı bir operasyon geçirdi

Haber Merkezi
Galatasaray Kulübü, resmi hesabından başkan Dursun Özbek'in sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.
Sarı-kırmızılılar, Özbek'in başarılı bir laparoskopik operasyon geçirdiğini duyurdu ve geçmiş olsun dileğinde bulundu.
"SAĞLIĞINA KAVUŞMASINI TEMENNİ EDERİZ"
Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:
Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, bağırsağındaki sorunun giderilmesi amacıyla bugün başarılı bir laparoskopik operasyon geçirmiştir. Ameliyat sonrası bakımına başlanmış olup, süreç takip edilmektedir.
Başkanımız Dursun Aydın Özbek'e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz.
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