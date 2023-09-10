Galatasaray, Duygun Yarsuvat'ı andı Galatasaray, Ekim 2014 ile Mayıs 2015 arasında yaklaşık 7 ay başkanlık görevini üstlenen ve 2021 yılında hayatını kaybeden eski başkan Duygun Yarsuvat'ı andı.

AA

Galatasaray Kulübü, eski başkanlarından Duygun Yarsuvat'ın ölümünün 2. yılı nedeniyle anma mesajı yayınladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, şöyle denildi:

Eğitim ve sporun beşiği Galatasaray'da üniversite rektörlüğü, divan kurulu başkanlığı ve kulüp başkanlığı gibi önemli görevler üstlenen, ömrünü Galatasaray'a hizmetle geçiren değerli hukukçu, akademisyen, Galatasaray Spor Kulübü 35. Başkanı Duygun Yarsuvat'ı vefatının ikinci yıl dönümünde rahmet ve özlemle anıyoruz.

7 ay görevde kalmıştı

Duygun Yarsuvat, Galatasaray'da Ekim 2014 ile Mayıs 2015 arasında yaklaşık 7 ay başkanlık görevini yürüttü.

Yarsuvat döneminde sarı-kırmızılı futbol takımı, Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonu oldu, kadın basketbol takımı de ligde şampiyonluğa ulaştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)