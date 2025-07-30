Galatasaray, Ederson'da mutlu sona ulaşmak üzere

Tranfer dönemindeki ilk imzasını Leroy Sane'ye attıran ve Victor Osimhen'in transferi için geri sayıma geçen Galatasaray'da, öncelik verilen konulardan biri de kaleye yapılacak takviyede.

Fernando Muslera'nın sözleşmesinin bitmesi ve takımdan ayrılmasının ardından çalışmalarına başlayan sarı-kırmızılı ekipte öne çıkan isim Manchester City'nin deneyimli kalecisi Ederson.

OSIMHEN'DEN SONRA BİR YILDIZ DAHA

Manchester City'nin kalecileriyle ilgili kararı beklenirken Galatasaray, Ederson'u transfer etmek için oyuncuyla görüşmelerinde önemli aşama kaydetti.

İngiliz ekibinden 4 milyon euro kazanan Ederson, Galatasaray'ın yıllık 6-7 milyon euroluk teklifini kabul etmeye hazır.

EDERSON TAMAM: SIRA CITY'DE

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'nun Ederson'u ve menajerini transfer için ikna ettiği Manchester City'nin bonservis için istediği ücreti 7 milyon euroya düşürmesi halinde imzaların atılacağı belirtildi.

Galatasaray'ın Ederson transferinde sonuç alamaması halinde B planının Inter'in tecrübeli kalecisi Yann Sommer olduğu aktarıldı.