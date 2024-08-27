Galatasaray: Eleştiriler sınırını aştı

Haber Merkezi

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Galatasaray bu akşam saat 22.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde İsviçre ekibi Young Boys ile karşı karşıya gelecek.

Bu kritik müsabaka öncesinde ise Galatasaray Kulübü'nden çarpıcı bir açıklama geldi.

Sarı-kırmızılılar, gündemde yer alan ve soruşturma açıldığı söylenen karaborsa bilet iddialarıyla ilgili paylaşım yaptı.

"ELEŞTİRİLER SINIRINI AŞTI"

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Galatasaray Spor Kulübü üyelerinin teveccühüyle seçildiğimiz andan itibaren tek amacımız vardı: Bize emanet edilen bu görevi en iyi şekilde yerine getirmek…



Bugün geldiğimiz noktada görüyoruz ki; yönetim kurulumuza ve birlikte görev yaptığımız arkadaşlarımıza yapılan eleştiriler sınırı aşmış, haksız ithamlar ve ahlaksız iftiralara dönüşmüştür.



Önce bir soruşturma var yalanıyla başlayan, sonra yönetim kurulu üyelerimizden bazılarının bu suçlamayla ifadeye çağrıldığı iftirasıyla devam eden spekülasyonların sahiplerini en kısa zamanda iddialarını ispatlamaya davet ediyor; eğer ispatlayamazlar ise kendilerine Galatasaray düşmanlarına karşı verdiğimiz mücadelenin aynısını vereceğimizi ilan ediyoruz.



Bu konuda bugüne kadar aldığımız ve alacağımız tüm aksiyonları yarın kamuoyuyla paylaşacağız.



Öncesinde bu sezonun bizim için en önemli maçlarından birine çıkacağız ve kazanacağız!



O zamana kadar KONSANTRASYON!