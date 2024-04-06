Galatasaray, Emin Bayram'ı gelecek sezon kadroda tutmayı planlıyor Galatasaray, sezon başında Belçika ekibi Westerlo'ya kiraladığı genç futbolcusu Emin Bayram'a gelecek sezon takımda şans vermeyi düşünüyor.

ensonhaber.com

31 haftası geride kalan Süper Lig'de topladığı 84 puanla en yakın rakibi Fenerbahçe'nin önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da bir yandan da gelecek sezonun planlaması yapılıyor.

Okan Buruk yönetiminde ligde üst üste 2. kez şampiyonluğu hedefleyen sarı-kırmızılılar, sezon başında Belçika ekibi Westerlo'ya kiraladığı savunma oyuncusu Emin Bayram hakkında kararını verdi.

Gelecek sezon planlamasında yer alıyor

Sports Digitale'nin haberine göre; Bonservisi Galatasaray'da bulunan Emin Bayram, Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gidip takım arkadaşları ve Okan Buruk ile görüştü.

Belçika'da başarılı bir sezon geçiren 2003 doğumlu stoper gelecek sezon planlamasında düşünülüyor.

Westerlo'da bu sezon 24 kez forma giydi

Yaz transfer döneminde sarı-kırmızılı takımdan kiralık olarak ayrılan ve Belçika'nın yolunu tutan Emin Bayram, Westerlo formasıyla 24 resmi maça çıktı.

Genç isim, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 2 asistle mücadele etti.

Savunma oyuncusu, altyapısında yetiştiği Galatasaray'da A Takım formasını ise 20 maçta giydi.