Galatasaray, Emre Akbaba ile anlaşma sağladı

Galatasaray'da sözleşmesi sona Emre Akbaba’nın kulüple anlaşma sağladığı ve sözleşmesini uzatacağı öğrenildi.

Galatasaray kariyerinde sakatlıklardan bir türlü kurtulamayan Emre Akbaba, Galatasaray'a 2018-2019 sezonunun başında transfer oldu ve sarı-kırmızılı formayla 1 lig, 1 kupa ve 1 Süper Kupa olmak üzere 3 kupa kazandı.

TARAFLAR ANLAŞTI

Her fırsatta Galatasaray'da kalmak istediğini ifade eden Emre Akbaba'nın sarı-kırmızılı kulüple sözleşme yenilemesine kesin gözüyle bakılıyordu.

28 yaşındaki futbolcuyla yapılan görüşmelerde artık pürüz kalmadığı, yıllık ücret ve kontrat detaylarıyla ilgili bilgilerin kısa süre içinde netleşeceği belirtiliyor. Emre Akbaba'nın da 3 yıllık yeni sözleşmeye imza atması ve ücretinin Türk Lirası'na çevrilmesi bekleniyor.