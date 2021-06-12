- Haberler
- Futbol Haberleri
- Galatasaray, Emre Akbaba ile anlaşma sağladı
Galatasaray, Emre Akbaba ile anlaşma sağladı
Galatasaray'da sözleşmesi sona Emre Akbaba’nın kulüple anlaşma sağladığı ve sözleşmesini uzatacağı öğrenildi.
- Haber Merkezi
- 12.06.2021 - 11:59
- Güncelleme : 12.06.2021 - 12:15
Galatasaray kariyerinde sakatlıklardan bir türlü kurtulamayan Emre Akbaba, Galatasaray'a 2018-2019 sezonunun başında transfer oldu ve sarı-kırmızılı formayla 1 lig, 1 kupa ve 1 Süper Kupa olmak üzere 3 kupa kazandı.
TARAFLAR ANLAŞTI
Her fırsatta Galatasaray'da kalmak istediğini ifade eden Emre Akbaba'nın sarı-kırmızılı kulüple sözleşme yenilemesine kesin gözüyle bakılıyordu.
28 yaşındaki futbolcuyla yapılan görüşmelerde artık pürüz kalmadığı, yıllık ücret ve kontrat detaylarıyla ilgili bilgilerin kısa süre içinde netleşeceği belirtiliyor. Emre Akbaba'nın da 3 yıllık yeni sözleşmeye imza atması ve ücretinin Türk Lirası'na çevrilmesi bekleniyor.