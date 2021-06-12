Euro
10.1632
-1.11%
Dolar
8.3942
-0.4%
Altın
506.74
-1.5%
Borsa
1.461
0.29%
Bitcoin
302.235
-3.87%
EXEN Coin
34.50
-1.06%
26ºC
İstanbul
Güneşli 26 C

    Galatasaray, Emre Akbaba ile anlaşma sağladı

    Galatasaray'da sözleşmesi sona Emre Akbaba’nın kulüple anlaşma sağladığı ve sözleşmesini uzatacağı öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 12.06.2021 - 11:59
    • Güncelleme : 12.06.2021 - 12:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Galatasaray, Emre Akbaba ile anlaşma sağladı

    Galatasaray kariyerinde sakatlıklardan bir türlü kurtulamayan Emre Akbaba, Galatasaray'a 2018-2019 sezonunun başında transfer oldu ve sarı-kırmızılı formayla 1 lig, 1 kupa ve 1 Süper Kupa olmak üzere 3 kupa kazandı.

    TARAFLAR ANLAŞTI

    Her fırsatta Galatasaray'da kalmak istediğini ifade eden Emre Akbaba'nın sarı-kırmızılı kulüple sözleşme yenilemesine kesin gözüyle bakılıyordu.

    28 yaşındaki futbolcuyla yapılan görüşmelerde artık pürüz kalmadığı, yıllık ücret ve kontrat detaylarıyla ilgili bilgilerin kısa süre içinde netleşeceği belirtiliyor. Emre Akbaba'nın da 3 yıllık yeni sözleşmeye imza atması ve ücretinin Türk Lirası'na çevrilmesi bekleniyor.

    Galatasaray, Emre Akbaba ile anlaşma sağladı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir