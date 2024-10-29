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Galatasaray, en iyi sezon başlangıcını yineledi

Galatasaray, en iyi sezon başlangıcını yineledi Galatasaray, Beşiktaş galibiyetiyle Süper Lig'de 10. haftalar itibarıyla en iyi sezon başlangıcını egale etti.