Galatasaray, en iyi sezon başlangıcını yineledi
İHA

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynadığı Beşiktaş derbisini 2-1'lik skorla kazandı.

Sarı-kırmızılılar bu sonuçla Süper Lig'de ilk 10 haftada sonunda 9. galibiyetini elde etti.

EN İYİ BAŞLANGIÇ TEKRARLANDI

Ligde 1 de beraberliği bulunan Galatasaray, ilk 10 haftalar itibarıyla en iyi sezon başlangıcını yineledi.

AYNI BAŞARI GEÇEN SEZON DA YAPILMIŞTI

Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon da ilk 10 haftada 9 galibiyet, 1 beraberlik alarak en iyi sezon başlangıcını gerçekleştirmişti.

Galatasaray, Süper Lig tarihinde daha önce ilk 10 maçta 1959-1960, 2001-2002 ve 2005-2006 sezonlarında 8'er galibiyet ve 2'şer beraberlik almıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Emre Çalışkan
Editor