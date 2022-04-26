Galatasaray en kötü sezonu aştı

Galatasaray, Altay galibiyeti ile birlikte 47 puana ulaşıp son yılların en kötü sezonu olma riskini de ortadan kaldırdı.

Galatasaray, Süper Lig'de34 haftalık süreçlere bakıldığında 2010-11 sezonunda 46 puan toplarken sezonu 8. sırada tamamlamıştı.

Risk ortadan kalktı

Bu sezon Fatih Terim ile başlanan dönemde Domenec Torrent ile yola devam eden sarı-kırmızılılar, son haftalarda aldıkları galibiyetlerle bir nebze de olsa moral bulurken en kötü 34 haftalık performans riskini de ortadan kaldırdı.



