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Galatasaray en kötü sezonu aştı
Galatasaray, Altay galibiyeti ile birlikte 47 puana ulaşıp son yılların en kötü sezonu olma riskini de ortadan kaldırdı.
- Haber Merkezi
- 26.04.2022 - 12:10
Galatasaray, Süper Lig'de34 haftalık süreçlere bakıldığında 2010-11 sezonunda 46 puan toplarken sezonu 8. sırada tamamlamıştı.
Risk ortadan kalktı
Bu sezon Fatih Terim ile başlanan dönemde Domenec Torrent ile yola devam eden sarı-kırmızılılar, son haftalarda aldıkları galibiyetlerle bir nebze de olsa moral bulurken en kötü 34 haftalık performans riskini de ortadan kaldırdı.