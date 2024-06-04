Galatasaray, Erden Timur'un istifasını KAP'a bildirdi

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, sarı-kırmızılı camia içindeki kötü siyaset nedeniyle görevine devam etmeyeceğini söyledi.
Timur, Bebek'teki ofisinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
"Şampiyonluktan 1-1,5 ay önce başkanımıza bu konuyu ilettim"
Devam etmeme kararını yaklaşık 1,5 ay önce başkan Dursun Özbek'e söylediğini aktaran Timur, şu şekilde konuştu:
Şampiyonluktan 1-1,5 ay önce başkanımıza bu konuyu ilettim. Şampiyonluk yarışı olduğu için bunu bu şekilde açıklayabilmek, konuşabilmek kesinlikle mümkün değildi. Şampiyonluk yarışında bunun söylenebilmesi imkansızdı. Florya'yı da herhangi bir şekilde etkilememesi gerekiyordu. O yüzden 'Sportif AŞ'deki görevimiz devam ediyor.' demek durumundaydım. Sonrasında da şampiyonluğun kutlama sevinci vardı. O kutlama sevincine de limon sıkmak istemedim. Bunu geçen cuma yazılı bir şekilde açıklayacaktım. Perşembe günü bir transfer toplantısı oldu. Orada bir şeyler konuşuldu. Onun hemen akabinde bilinçli bir sosyal medya kampanyası başladı. Bunun neticesinde de basın toplantısı yapmaya karar verdim.
"İstifa ederek ayrılmıştır"
Bu açıklamalar sonrasında sarı-kırmızılılar, Erden Timur'un istifasını Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdi.
Galatasaray Sportif AŞ'den KAP'a gönderilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Şirketimizin yönetim kurulu üyesi olan Sayın Erden Timur, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ederek ayrılmıştır.
Galatasaray'dan veda paylaşımı
Galatasaray Kulübü, resmi sosyal medya hesabından da Erden Timur'a veda etti. Sarı-kırmızılılardan yapılan paylaşımda şöyle denildi:
Birlikte kazanılan tüm zaferler, şampiyonluklar ve sayısız mutluluklar...
Görevi süresince hepimizin çocukluk aşkı Galatasaray'a verdiği emeklerden ve katkılardan dolayı Galatasaraylı Erden’e kalpten teşekkür ediyoruz.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış