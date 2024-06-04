Galatasaray, Erden Timur'un istifasını KAP'a bildirdi

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Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, sarı-kırmızılı camia içindeki kötü siyaset nedeniyle görevine devam etmeyeceğini söyledi.

Timur, Bebek'teki ofisinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Şampiyonluktan 1-1,5 ay önce başkanımıza bu konuyu ilettim"

Devam etmeme kararını yaklaşık 1,5 ay önce başkan Dursun Özbek'e söylediğini aktaran Timur, şu şekilde konuştu:

Şampiyonluktan 1-1,5 ay önce başkanımıza bu konuyu ilettim. Şampiyonluk yarışı olduğu için bunu bu şekilde açıklayabilmek, konuşabilmek kesinlikle mümkün değildi. Şampiyonluk yarışında bunun söylenebilmesi imkansızdı. Florya'yı da herhangi bir şekilde etkilememesi gerekiyordu. O yüzden 'Sportif AŞ'deki görevimiz devam ediyor.' demek durumundaydım. Sonrasında da şampiyonluğun kutlama sevinci vardı. O kutlama sevincine de limon sıkmak istemedim. Bunu geçen cuma yazılı bir şekilde açıklayacaktım. Perşembe günü bir transfer toplantısı oldu. Orada bir şeyler konuşuldu. Onun hemen akabinde bilinçli bir sosyal medya kampanyası başladı. Bunun neticesinde de basın toplantısı yapmaya karar verdim.