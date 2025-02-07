Galatasaray, Eren Elmalı transferinden vazgeçti

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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Eren Elmalı görüşmelerinde olumsuz yanıt aldı.

Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki görüşmeler olumlu başlarken, bordo-mavililerin 5 milyon euro bonservis bedeli talep etmesinin ardından sarı-kırmızılılar, bu rakamı ödemeyeceklerini belirtti ve masadan kalktı.

Teknik direktör Okan Buruk'un sol bek talebi üzerine çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, transferin son günü olan 11 Şubat'a kadar yerli bir isim için arayışlarına devam edebileceği öğrenildi.

PERFORMANSI

Trabzonspor ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Eren Elmalı, bu sezon 22 maça çıktı ve 1 asist yaptı.