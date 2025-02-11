Galatasaray, Eren Kaya'yı renklerine bağladı
Haber Merkezi

Ara transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala Galatasaray, 2. Lig ekibi Altınordu'dan transfer yaptı.

Sarı-kırmızılılar, 17 yaşındaki sol bek oyuncusu Eren Kaya'yı renklerine bağladı.

Öte yandan Galatasaray, genç futbolcunun lisansını çıkardığını TFF'ye bildirdi.

STOPERDE DE OYNAYABİLİYOR

Genç oyuncu, sol bek pozisyonunun yanı sıra stoper olarak da görev alabiliyor.

BU SEZON 1 MAÇ

Kaya, Altınordu formasıyla bu sezon yalnızca 1 maçta görev aldı.

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Ercan Ertan
Muhabir