Galatasaray, erteleme maçında Ünye Kadın Spor Kulübü'nü yendi

AA & Ensonhaber
Kadın Futbol Süper Ligi 2. hafta erteleme maçında Galatasaray, sahasında Ünye Kadın Spor Kulübü ile karşılaştı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip, 6. dakikada Kristina Bakarandze ve 8. dakikada Arzu Karabulut'un golleriyle 2-0 önde kapattı.
Sarı-kırmızılılar, 90+2. dakikada penaltıdan Ebru Topçu ve 90+5. dakikada Catalina Usme'nin kaydettiği gollerle sahadan 4-0 galip ayrıldı.
GALATASARAY, 6. SIRAYA ÇIKTI
Bir maç eksiği bulunan Galatasaray, bu sonuçla puanını 22'ye çıkartarak 6. sıraya yükseldi.
Ünye Kadın Spor Kulübü ise 11 puanla 11. sırada kaldı.
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