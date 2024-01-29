Galatasaray, eski futbolcusu Cassio Lincoln’e plaket verdi

İHA
Galatasaray’ın Brezilyalı eski futbolcusu Cassio Lincoln, sarı-kırmızılıların Süper Lig’in 23. haftasında sahasında Gaziantep FK ile oynadığı karşılaşmayı tribünden takip etti.
Karşılaşma öncesinde ise saha kenarında Lincoln’e plaket ve üzerinde ismi yazılı 10 numaralı Galatasaray forması verildi.
Plaket ve forma verildi
Plaketi ve formayı Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk takdim etti.
Cassio Lincoln, 2007-2009 yılları arasında Galatasaray’da forma giymişti.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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