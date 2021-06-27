Galatasaray, eski yönetimi disipline gönderiyor

Galatasaray'da tüzüğün 109/2 maddesi kapsamında eski yönetimin disiplin kuruluna gönderilmesi için bir dilekçe hazırlandı.

Galatasaray’da geçen hafta yapılan başkanlık seçiminde Burak Elmas, sarı-kırmızılı kulübün yeni başkanı olmuştu.

Burak Elmas’la birlikte yönetim ve tüm kurullar değişti. Eski başkan Mustafa Cengiz döneminde, camia içi birçok tartışma yaşanmış, genel kurul toplantısı yargıya taşınmış, üyelerle yöneticiler mahkemelik olmuştu.

ESKİ YÖNETİM BÜYÜK TEPKİ TOPLAMIŞTI

Son olarak olağan tarihi 29 Mayıs olan seçimin 5 Mayıs tarihli yönetim kurulu toplantısı kararıyla iptal edilmesi sarı-kırmızılı camiada büyük tepkiye sebebiyet vermişti.

Hatta o günlerde de bu kararı alan herkesin tüzüğün 109/2 maddesi gereği üyelikten çıkarılması gerektiği ileri sürülmüştü.

DİSİPLİ KURULUNA GİDECEKLER

Tüzüğün 109/2 maddesi kapsamında disiplin kuruluna gönderilmek üzere bir dilekçe hazırlandı.

Ajansspor’un haberine göre yeni yönetimden bağımsız olarak hazırlanan bu dilekçe üyelere gönderiliyor ve isteyen imzalanacak bir süre sonra da disiplin kuruluna teslim edilecek.