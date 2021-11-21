Euro
12.7077
1.14%
Dolar
11.2516
1.95%
Altın
668.22
1.17%
Borsa
1.737
0.03%
Bitcoin
672.950
1.53%
BTXN Coin
20.56
2.85%
9ºC
İstanbul
Açık 9 C
    Galatasaray, evinde 8 yıldır Fenerbahçe'yi yenemiyor

    Galatasaray, evinde 8 yıldır Fenerbahçe'yi yenemiyor

    Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan Galatasaray'ın evinde Fenerbahçe'ye karşı kazanamama serisi 8 yıla çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 21.11.2021 - 21:20
    • Güncelleme : 21.11.2021 - 21:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, evinde Fenerbahçe'yi ağırladı.

    7 sarı ve 2 kırmızı kartın çıktığı maçtan Sarı-lacivertliler, 2-1'lik skorla ayrıldı.

    3 puanı hanesine yazdıran Fenerbahçe, puanını 23'e yükseltti.

    GALATASARAY 8 YILDIR KAZANAMIYOR

    Sarı-kırmızılılar, evinde 7 yıldır Fenerbahçe'yi mağlup edemiyordu. Sarı-lacivertlilerin galibiyerinin ardından bu seri 8 yıla çıktı.

    Galatasaray, evinde son galibiyetini 18 Ekim 2014 tarihinde almıştı.

    Galatasaray, evinde 8 yıldır Fenerbahçe yi yenemiyor #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir