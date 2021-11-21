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- Galatasaray, evinde 8 yıldır Fenerbahçe'yi yenemiyor
Galatasaray, evinde 8 yıldır Fenerbahçe'yi yenemiyor
Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan Galatasaray'ın evinde Fenerbahçe'ye karşı kazanamama serisi 8 yıla çıktı.
- Haber Merkezi
- 21.11.2021 - 21:20
- Güncelleme : 21.11.2021 - 21:25
Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, evinde Fenerbahçe'yi ağırladı.
7 sarı ve 2 kırmızı kartın çıktığı maçtan Sarı-lacivertliler, 2-1'lik skorla ayrıldı.
3 puanı hanesine yazdıran Fenerbahçe, puanını 23'e yükseltti.
GALATASARAY 8 YILDIR KAZANAMIYOR
Sarı-kırmızılılar, evinde 7 yıldır Fenerbahçe'yi mağlup edemiyordu. Sarı-lacivertlilerin galibiyerinin ardından bu seri 8 yıla çıktı.
Galatasaray, evinde son galibiyetini 18 Ekim 2014 tarihinde almıştı.