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    Galatasaray evinde Başakşehir ile berabere kaldı

    Galatasaray evinde Başakşehir ile berabere kaldı

    Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray evinde Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 18.12.2021 - 21:03
    • Güncelleme : 18.12.2021 - 21:10
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    Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

    Başakşehir'i öne geçiren golü 20. dakikada röveşatayla Stefano Okaka attı. Galatasaray ise 88. dakikada Mostafa Muhammed ile skoru eşitledi.

    Başakşehir'de Leo Duarte 90+5. dakikada kırmızı kart gördü.

    Galatasaray evinde Başakşehir ile berabere kaldı #1

    GALATASARAY ZİRVEDEN UZAKLAŞTI

    Ligde son 6 maçını kazanamayan ve bu süreçte 4. beraberliğini alan Galatasaray, puanını 24 yaptı ancak lider Trabzonspor ile fark 18'e yükseldi.

    Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlük koltuğuna oturduğu son 8 maçta yenilmeyen ve 2. beraberliğini alan Başakşehir ise puanını 29'a yükseltti.

    Galatasaray, gelecek hafta Adana Demirspor'a konuk olacak. Başakşehir ise sahasında Giresunspor'u ağırlayacak.

    Galatasaray evinde Başakşehir ile berabere kaldı #2

    Galatasaray evinde Başakşehir ile berabere kaldı #3

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